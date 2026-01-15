El expresidente surcoreano Yoon aguarda este viernes el primer veredicto por ley marcial

El veredicto del Juzgado del Distrito Central de Seúl será televisado en directo y arrancará a las 14:00 hora local (5:00 GMT), según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 justificándola como una manera de proteger a la nación de "fuerzas antiestatales", una medida que fue revocada horas después por el Parlamento entre protestas masivas. Yoon fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.

Según Yonhap, el expresidente se enfrenta a ocho juicios separados con cargos como dirigir una insurrección, el más grave y para el que un equipo especial de la Fiscalía surcoreana solicitó esta semana la pena de muerte, así como abuso de poder, ayudar a un enemigo y perjurio en relación con la ley marcial.

En el caso de hoy, Yoon está acusado de tratar de evadir su arresto movilizando al servicio de seguridad presidencial, así como de conducir de forma irregular la reunión del Gabinete previa a la declaración de la ley marcial. El exmandatario únicamente convocó a los ministros considerados leales a su causa, en un encuentro que duró menos de cinco minutos.

La sentencia del caso por insurrección, el más grave al que se enfrenta Yoon, se dará a conocer el 19 de febrero, aunque de ser condenado a muerte como pide la Fiscalía es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.