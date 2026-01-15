El FMI no ve gran impacto en precios del crudo tras los movimientos de EEUU en Venezuela

"No ha habido impactos muy significativos en los precios del petróleo. Pero vigilaremos de cerca posibles cambios en los mercados", explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz el organismo, Julie Kozack.

Tras un salto inicial a raíz del anuncio de que Washington gestionará las ventas de entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos, el costo del petróleo ha bajado después ligeramente, en parte por la posibilidad de que EE.UU. no inicie ataques en Irán.

Según una exclusiva de Semafor, el Gobierno estadounidense acaba de completar una primera venta de petróleo venezolano por valor de 500 millones de dólares. Según funcionarios estadounidenses, el dinero de las ventas está en cuentas controladas por Estados Unidos, con la principal cuenta situada en Catar.

La portavoz del FMI recordó que desde 2019 las relaciones del fondo con Venezuela están suspendidas debido a "a problemas de reconocimiento gubernamental" y que para reanudar la colaboración bilateral el ente debe guiarse por la opinión de la comunidad internacional "representada por la mayoría total de votos del FMI".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo que haríamos específicamente es evaluar si los miembros del FMI, en sus propias relaciones bilaterales, reconocen o tratan con un Gobierno en particular como si fuera el Gobierno (efectivo) del miembro en cuestión. Este es el mismo enfoque que adoptaríamos con Venezuela", explicó Kozack.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La portavoz también puntualizó que Venezuela tiene unas reservas en concepto de derechos especiales de giro (DEG) en el FMI que equivalen a unos 4.900 millones de dólares y que una vez el Fondo reanude su relación con el país sudamericano, "las autoridades venezolanas tendrían acceso a sus DEG".

Kozack evitó comentar si la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha tratado ya la posible reconexión con Venezuela con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, después de la operación que Washington ejecutó el pasado 3 de enero para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La portavoz también eludió aclarar si ya hay contactos con representantes del Gobierno de Delcy Rodríguez para normalizar las relaciones con el Fondo.

"Obviamente estamos siguiendo de cerca los desarrollos en Venezuela, pese al hecho de que tenemos importantes lagunas en materia de información", comentó al respecto.

"En general, la situación de Venezuela sigue siendo profundamente frágil, y las necesidades humanitarias de su población (6:59) continúan siendo significativas", apuntó Kozack, que indicó que desde finales de 2024, el FMI estima nuestra que han los desequilibrios y vulnerabilidades económicas se han agudizado impulsadas ​​por la disminución de los ingresos petroleros, el creciente déficit y la escasez de liquidez en dólares estadounidenses.

El organismo estima actualmente que la deuda pública venezolana equivale a un 180 % de su PIB, y que en el país la inflación está "en tres dígitos" y se está produciendo una rápida depreciación del bolívar venezolano.