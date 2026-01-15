El líder opositor ugandés Bobi Wine denuncia un fraude electoral "masivo"

"El mundo necesita saber lo que está ocurriendo en Uganda el día de las elecciones. Se ha cortado internet. Se ha denunciado manipulación masiva de urnas en todas partes. Nuestros líderes, incluido el vicepresidente de la región Occidental, han sido arrestados", afirmó Bobi Wine, de 43 años, a través de la red social X.

"Muchos de nuestros agentes y supervisores electorales han sido secuestrados y otros han sido expulsados de los colegios electorales", añadió, al subrayar que los equipos de verificación biométrica de votantes "han fallado en todas partes".

"El pueblo de Uganda debe esta a la altura de las circunstancias y rechazar el régimen criminal. El mundo no debe dar jamás ninguna legitimidad al régimen de sangre y vergüenza", aseveró el opositor, que logró acceder a internet a pesar del bloqueo temporal impuesto por las autoridades desde el pasado martes.

El propio presidente de la Comisión Electoral (EC, en inglés), el juez Simon Byabakama, admitió en declaraciones recogidas por medios locales que los equipos biométricos "no funcionaron como se esperaba en muchas zonas", un problema que afectó incluso a Museveni, de 81 años, cuando votó esta mañana en la Escuela de Secundaria de Karo en el distrito de Kiruhura (suroeste).

Frente a estos problemas, Byabakama informó de que se están usando mecanismos de identificación manual.

Wine, líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), votó en un colegio electoral del barrio de Magere, a las afueras de la capital, Kampala.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- están llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales que oficialmente abrieron a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y que cerrarán a las 16:00, hora local (13:00 GMT).

Ocho candidatos optan a la Presidencia y los votantes también elegirán a los miembros del Parlamento.

El líder opositor busca desbancar a Museveni, líder del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), quien alcanzó el poder en 1986, tras liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor.

El mandatario es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse a las elecciones.

La campaña electoral ha estado marcada por los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, con la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.