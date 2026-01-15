El papa recibió a familiares de jóvenes italianos muertos en el incendio de Crans Montana

El papa ya había querido unirse al dolor de los afectados enviando tras la tragedia un telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, al obispo de la diócesis de Sion, monseñor Jean-Marie Lovey, en el que expresaba que rezaba por las víctimas y sus familias.

El pontífice estadounidense y peruano expresó "su compasión y preocupación por los familiares de las víctimas" y rezó para "que el Señor acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, y para que sostenga el ánimo de quienes sufren en sus corazones o en sus cuerpos".

"Que la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza", concluyó el telegrama del pontífice.

Entre los 12 jóvenes italianos heridos del incendio del Bar 'Le Constellation' que se encuentran ingresados en el Hospital Niguarda del Milán, siete se encuentran intubados en cuidados intensivos y otros cinco se encuentran en el Centro de Quemados, donde reciben atención médica constante. Una joven italiana continúa ingresada en Suiza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los familiares de los jóvenes fallecidos mantendrán también este jueves una reunión con miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, Carlo Nordio, para "coordinar una línea común respecto al posible proceso tanto en Suiza como en italia, así como evaluar otras iniciativas", explicaron en un comunicado fuentes gubernamentales.