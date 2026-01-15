El petróleo de Texas cae un 4,11 %, al disiparse el riesgo de un ataque de EE. UU. a Irán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero bajaban 2,55 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior.

El precio del oro negro se vio afectado después de que Trump dijera haber sido informado de que la represión del Gobierno iraní contra las protestas parece disminuir y Teherán puede haber decidido no ejecutar manifestantes.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están parando. Están parando y no hay planes para ejecuciones", dijo a la prensa Trump en el Despacho Oval el miércoles .

"Vamos a observar y ver cuál es el proceso. Pero hemos obtenido una muy buena declaración de gente que es consciente de lo que está pasando", agregó el mandatario.

En su informe de The Sevens Report, Tom Essaye señala que la geopolítica ha sido el principal motor del mercado petrolero, mientras que los fundamentos del mercado físico interno han pasado a un segundo plano ante la preocupación por el suministro global.

"A corto plazo, las tensiones geopolíticas seguirán siendo un factor determinante para el precio del petróleo", anotó hoy el experto.

Agregó que, a largo plazo, "la trayectoria ascendente de la producción de petróleo de países no pertenecientes a la OPEP, sumada a la lucha declarada por los miembros de la OPEP por la cuota de mercado y las débiles expectativas de crecimiento de la demanda, son dinámicas fundamentales que coinciden con la tendencia técnica principal, que sigue siendo claramente bajista para los próximos trimestres".