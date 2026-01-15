El presidente de Panamá asistirá a la firma del acuerdo Mercosur-UE en Paraguay

"Mañana (viernes) viajo al Paraguay para la reunión Mercosur -UE donde se firmará el acuerdo de libre comercio (...) Es mi deber asistir al Paraguay y acompañar en este importante y esperado evento, un acuerdo que ha demorado 25 años", afirmó el jefe de Estado este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

A juicio de Mulino, el convenio comercial entre los dos bloques es "un avance tremendo" para todos los miembros del Mercosur y de la UE, pues la entrada de productos generará "mayores beneficios" para ambas partes.

La firma del acuerdo Mercosur-UE es un paso decisivo para crear la mayor zona de libre comercio del planeta tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos y que permitirá a ambas partes diversificar alianzas frente a la deriva proteccionista de Estados Unidos.

El nuevo espacio comercial integrará a cerca de 800 millones de consumidores y representará un producto interior bruto (PIB) conjunto de aproximadamente 22 billones de dólares, según datos de la Comisión Europea.

El acuerdo permitirá eliminar aranceles para el 91 % de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92 % de las ventas sudamericanas hacia Europa, lo que se traduce en un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros para las empresas europeas.

Por su parte, el pacto permitirá al Mercosur consolidar su posición como el "granero del mundo" para Europa, ganando acceso preferencial en productos como carne de vacuno, soja, miel y biocombustibles, aunque bajo un sistema de cuotas que busca limitar el impacto en los productores locales europeos.