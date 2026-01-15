El presidente de Panamá promoverá la logística y los puertos de Panamá en el Foro de Davos

"Salgo temprano el domingo a Suiza a cumplir con el Foro Económico Mundial y atender una buena cantidad de reuniones con presidentes y con empresarios a nivel mundial, todos en su gran mayoría relacionados con los temas de logística, marítimo y puertos de la República de Panamá", declaró el gobernante este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino precisó que tendrá la "oportunidad para poder explicar y compartir" las ventajas competitivas de Panamá "uno a uno, y en foros donde participarán presidente de América y el primer ministro de Países Bajos", con quien el mandatario panameño compartirá "un diálogo sobre la materia portuaria y logística" en la cual esta nación es "una de las potencias europeas".

El Foro de Davos recibirá en la 56ª edición, que se desarrollará del 19 al 23 de enero, a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.

Entre las presencias confirmadas más destacadas, se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Dondald Trump, sus homólogos de Argentina y Ucrania (Javier Milei y Volodimir Zelenski, respectivamente) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy