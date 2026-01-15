El presidente estonio aboga por más sanciones a Rusia y un apoyo sostenido a Ucrania

Karis, que inició hoy una visita de Estado de dos días a Portugal, fue recibido por su homólogo luso, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia, donde defendió que Europa tiene que aumentar el gasto en defensa para evitar futuras agresiones.

"Como miembros de las Naciones Unidas no solo tenemos el deber sino también la necesidad de garantizar que los principios básicos de la Carta de la ONU se cumplen. Debemos continuar aumentando la presión sobre Rusia a través de sanciones y de un respaldo sostenido a Ucrania", dijo Karis, en una comparecencia conjunta con Rebelo de Sousa tras su encuentro.

El responsable estonio consideró que "la rendición de cuentas por los crímenes de agresión es esencial y el ingreso de Ucrania en la OTAN debe mantenerse sobre la mesa".

Karis recordó que los aliados van a tener que tomar pasos concretos hacia los nuevos objetivos de gasto en defensa y recordó que el de Estonia alcanzará el 5,4 % del PIB el próximo año.

Portugal se comprometió en 2025 a invertir por encima del 2 % del PIB en defensa en los cuatro años siguientes para poder estar en 2029 en posición de avanzar hacia la meta del 5 % hasta 2035.

Sobre su visita a Lisboa, el mandatario estonio celebró las relaciones de cooperación entre Portugal y Estonia, que "hoy están más próximas que nunca" y que tienen la seguridad en el centro.

"La seguridad está en el corazón de nuestra cooperación. Me gustaría agradecer a Portugal su compromiso a largo plazo con el flanco oriental de la OTAN y por su participación en la misión de la Policía Aérea del Báltico", apuntó Karis.

Por su parte, Rebelo de Sousa destacó que la visita de Estado de Karis a Portugal "permite reforzar la cooperación política, diplomática, militar, económica, científica, educativa y tecnológica, y abrir caminos en la colaboración pensando en el futuro".

Recalcó que ambos países están juntos, cohesionados y firmes, "ahora y siempre".

Durante su visita de dos días a Portugal, el presidente estonio tiene previsto reunirse también con el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, así como con el jefe del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

Participará mañana, viernes, en un Foro Económico, donde se firmará un memorándum de entendimiento entre la Asociación Portuguesa de Empresas de Tecnologías Ambientales y la Cámara de Comercio e Industria de Estonia, y visitará la Base Aérea de Monte Real, a unos 150 kilómetros al norte de Lisboa.