El secretario general de la OEA reitera su disposición a apoyar la transición en Venezuela

"Apoyaremos la transición y al país y al pueblo de Venezuela. Permanecemos listos para ayudar", señaló Ramdin durante una breve declaración a periodistas en su visita a Perú, en la que señaló que no iba a realizar más comentarios sobre la situación de Venezuela y se remitió a los pronunciamientos que ya han sido emitidos en días anteriores.

Ramdin, que se encuentra de visita oficial en Lima, suscribió el miércoles el acuerdo de privilegios e inmunidades para la misión de observación que la OEA enviará a Perú para seguir las elecciones, y este jueves se reunió con las principales autoridades del Estado.

La máxima autoridad de la OEA mantuvo reuniones con el presidente de transición del país, el congresista derechista José Jerí; el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y las autoridades electorales.

Jerí señaló que Perú espera que Venezuela alcance, a la brevedad, la estabilidad política y económica necesaria para la plena restitución de la democracia y sus instituciones, tras los esfuerzos de Estados Unidos orientados a la reconstrucción de la institucionalidad democrática, según informó la Presidencia de Perú en un comunicado.

En ese sentido, el mandatario destacó la reciente liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros y expresó la expectativa de que este proceso continúe hasta su total culminación.

Asimismo, indicó que la actual coyuntura constituye una oportunidad para reforzar el rol de la OEA como principal foro político regional, llamado a promover el diálogo, la concertación y la acción colectiva, así como a fortalecer la cooperación frente a desafíos comunes, entre ellos el crimen organizado transnacional y los impactos humanitarios de la crisis migratoria.

El mandatario también destacó que Perú promueve dentro del organismo interamericano un sistema más sólido, más técnico, más previsible y legítimo, que proteja los derechos humanos sin posicionamientos ideológicos.

En esa línea, expresó la voluntad de seguir cooperando con los órganos competentes —Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)—, con un enfoque técnico, jurídico y despolitizado, de acuerdo al comunicado de la Presidencia.