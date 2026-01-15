España confía en el diálogo para resolver diferencias sobre la seguridad en el Ártico

"Ayer seguí muy de cerca la reunión de mi colega danés y de su colega groenlandesa con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio", dijo Albares en declaraciones a la prensa para referirse a las conversaciones en relación con las pretensiones territoriales de EE.UU. sobre Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, un país de la UE y de la OTAN.

Añadió Albares que ha intercambiado mensajes con su colega danés y que espera "poder hablar personalmente con él a su regreso a Europa".

"Los groenlandeses han dejado bien claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca, de un estado miembro de la UE y de un aliado de la OTAN", incidió.

"Y, por tanto, nuestra solidaridad con Dinamarca y con su integridad territorial como socio de la UE" es total, desde "el respeto a un principio fundamental y básico del orden internacional basado en reglas", argumentó, algo que es fundamental "para mantener el mundo en paz".

