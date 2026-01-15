España liderará la misión de la OTAN en Irak a partir del 26 de mayo

En declaraciones a los medios tras una comparecencia en el Congreso, Robles explicó que el teniente general Ramón Armada asumirá el mando el próximo 26 de mayo y estará al frente de la misión, a la que España contribuye con más de 170 militares, durante más un año.

Además de esta operación, España está presente en Irak en la misión de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para luchar contra el Dáesh, denominada Inherent Resolve, que formalmente concluyó en septiembre de 2024, si bien la retirada de las tropas se está produciendo gradualmente.

No obstante, España va a mantener efectivos de esta misión en el país para seguir colaborando de manera bilateral con el Gobierno iraquí.

Para respaldar la continuidad del apoyo español a Irak, ayer mismo el Ministerio de Defensa y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí (CTS) firmaron un Memorando de entendimiento para la formación en lucha antiterrorista.

"Las relaciones en este momento entre Irak y España son magníficas y el Gobierno iraquí nos pidió que siguiéramos en este ámbito de colaboración en la lucha contra el terrorismo, de formación, de carácter recíproco", señaló la ministra.

Robles destacó que Irak es un país esencial en este momento en aquella zona y ha realizado una labor excepcional en la lucha contra el terrorismo yihadista, e insistió en que España "va a seguir teniendo protagonismo" en Oriente Medio.