España mantendrá diálogo con Gobierno y oposición venezolanos para la salida democrática

El jefe de la diplomacia española compareció en el Congreso, donde recalcó la idea de que sean los venezolanos los que decidan en paz y libertad su propio futuro.

Indicó que la política exterior española siempre ha defendido en Venezuela la democracia, el respeto de los derechos humamos, la justicia y el progreso social, e insistió en que nunca se reconocieron los resultados oficiales de las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024.

Las últimas elecciones fueron ganadas por Nicolás Maduro para un nuevo mandato, pero la oposición denunció un "fraude electoral masivo" y dio vencedor al candidato antichavista Edmundo González (ahora exiliado en Madrid), aunque el Ejecutivo español tampoco lo ha reconocido 'presidente electo', algo que sí hicieron otros países.

Al mismo tiempo, Albares subrayó que España no apoya "acciones militares unilaterales contrarias al Derecho internacional, que vulneran principios básicos como la igualdad soberana de los Estados y la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo dijo en alusión a la operación de Estados Unidos en Venezuela para apresar a Nicolás Maduro y llevarlo a la fuerza a territorio norteamericano acusado de narcotráfico y otros delitos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro español resaltó el papel de España para firmar con varios países latinoamericanos una declaración para rechazar esa intervención militar, así como otra de prácticamente todos los miembros de la Unión Europea para reclamar que se respete el Derecho internacional.

"Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde el exterior mucho menos por la fuerza; la única salida viable hoy, como siempre -precisó albares-, debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática, respetando la voluntad del pueblo venezolano y la soberanía sobre sus recursos naturales", .

Recordó que en España viven más de 400.000 venezolanos, entre ellos opositores destacados, como Edmundo González y Leopoldo López. Mientras siga en España el gobierno actual, que dirige el socialista Pedro Sánchez, siempre habrá disposición a acoger a los venezolanos que lo necesiten, subrayó el ministro.

"Ningún Gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este Gobierno. Este Gobierno actúa por Venezuela, actúa por los venezolanos y las venezolanas, por la democracia y los derechos humanos, siempre con respeto al Derecho internacional, porque la alternativa al predominio de la ley es el horror -argumentó-, el predominio de la fuerza bruta".

Y advirtió: "Ninguna comunidad, ninguna esperanza puede construirse sobre la arbitrariedad y la violencia".