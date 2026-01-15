España no cree que una posible anexión a la fuerza de Groenlandia fuese el fin de la OTAN

Robles se refirió a esta cuestión en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso, la Cámara Baja del parlamentarismo español, donde también dio a conocer que España no descarta participar en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con esa isla danesa que se encuentra en el Ártico.

Al ser preguntada sobre si cree que la anexión de Groenlandia a la fuerza por Estados Unidos puede suponer el fin de la Alianza Atlántica (OTAN), Robles respondió que no, si bien consideró "inaceptable" que llegara a ocurrir ese extremo.

"Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman", recalcó la ministra española.

La ministra española, no obstante, abogó por "no adelantar acontecimientos".

"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", señaló Robles.

Sus palabras llegan después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región.

"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy", señaló Robles, y precisó que, en todo caso, la misión europea en Groenlandia sería de "vigilancia".

Donald Trump ha vuelto a poner el foco en Groenlandia, una inmensa isla con gran valor geoestratégico que se encuentra en el Ártico. El presidente de Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven 56.000 personas y que posee también grandes reservas de petróleo o tierras raras, una serie de minerales imprescindibles para la fabricación de pantallas solares o coches eléctricos.

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.