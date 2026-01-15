España plantea crear una alianza mundial por el multilateralismo para resolver conflictos

Albares hizo esta propuesta durante su comparecencia en un pleno en la Cámara Baja para informar de la posición de España ante la situación en Venezuela y en la que se refirió también al momento que atraviesan otros conflictos como el de Ucrania, Gaza o Groenlandia.

El jefe de la diplomacia española subrayó que el derecho internacional y las instituciones son elementos básicos de las democracias, y cuando se las ataca, se ataca la propia democracia, la convivencia, la paz y la libertad, y eso conduce al caos.

"No vamos a resignarnos a un orden de injusticia, arbitrariedad y violencia", añadió Albares, antes de plantear su propuesta de alianza mundial por el multilateralismo.

A su juicio, es el momento para ella con el fin de defender la cooperación internacional, la resolución pacífica de todos los conflictos y la seguridad internacional.

Aseguró que España va a seguir defendiendo con fuerza ese multilateralismo desde el reconocimiento que, dijo, tiene en todo el mundo por su apuesta por un orden internacional basado en reglas en cualquier lugar.

"Nuestra política exterior es expresión de los mejores valores de nuestra sociedad. Es tarea de la política exterior de España defender la democracia, el multilateralismo, el derecho internacional, valores de nuestra sociedad y los de una Unión Europea", afirmó en su comparecencia.

También llamó a Europa a que tome conciencia del valor de su fortaleza, y advirtió de que, "en este tiempo de agresiones de depredadores", debilitar a Europa es debilitar a España".

De ahí que haya defendido una Unión Europea más unida y más integrada.

"Es el momento de que Europa se convierta, por derecho propio, en el referente global de los valores de la democracia, de la justicia social, del multilateralismo y de la paz", añadió.