España recibió un récord de 97 millones de turistas extranjeros en 2025, un 3,5 % más

En datos constantes (descontado el dato de inflación), el desembolso de los turistas extranjeros aumentó en 2025 un 4 % en tasa interanual.

Hereu destacó en una comparecencia informativa que España crece más en gasto que en llegadas de turistas, lo que, a su juicio, también se refleja en el gasto medio por turista.

"Somos ya el epicentro mundial del turismo", subrayó el ministro, quien recordó que en 2026 la sede mundial del sector recalará en Madrid desde Londres.

Añadió que España crece "pero al ritmo y manera que son deseables para el modelo de la triple sostenibilidad económica, social y ambiental". "La calidad se sobrepone a la cantidad y crecemos más en aquello que queremos crecer, a pesar de una geopolítica compleja", apuntó Hereu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro informó de que en el periodo 2019-2025, y en términos constantes, el gasto del turista extranjero aumentó un 20,4 %, en tanto que las llegadas crecieron un 15,9 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Hereu, estos datos significan que el sector turístico de España "crece de manera más desestacionalizada, con más y mejores productos, desconcentrando los destinos y diversificando los mercados y los orígenes", lo que supone "un cambio de modelo en línea con la estrategia Turismo sostenible 2030".

Los datos avanzados por el responsable de Turismo contrastan con los ofrecidos la víspera por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que cifró en 96,5 millones las llegadas de turistas internacionales a España en 2025.

El 97 % de los turistas internacionales consultados se mostraron satisfechos o muy satisfechos con su viaje a España, según la encuesta que comunicó Hereu, y el 69 % declaró que tiene intención de volver a España en los próximos 12 meses, un 4 % más sobre la misma encuesta de 2024.

En cuanto al empleo, el ministro adelantó que 2.752.942 personas relacionados con el sector turístico estaban afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2025, un 2,4 % más que en 2024.

Para el primer cuatrimestre de 2026, que incluye la Semana Santa, la previsión del Ministerio de Turismo es que España recibirá a 26 millones de turistas internacionales, un 3,7 % más que en el mismo periodo del año pasado, con un gasto estimado de 35.000 millones de euros, un 2,6 % más en tasa interanual.