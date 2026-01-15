Expertos urgen inversión en energía e infraestructura por "mediocre" crecimiento en México

"El crecimiento del 0,4 % en 2025 y las previsiones del 1,5 % este año es profundamente mediocre para una economía como la de México", afirmó Valeria Moy Campos, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A juicio de Moy, la "clave" pasa por estimular la inversión privada ya que la pública ha caído notablemente en los últimos años tras el fin de los megaproyectos como el Tren Maya, en el sur del país.

"El sector público no puede hacerlo solo. Necesitamos invertir en energía e infraestructura, de qué sirven nuevas plantas si no tienes agua o electricidad", advirtió.

El encuentro, bajo el título de Panorama Económico y Político de México 2026, contó también con la participación Ernesto Stein, exrepresentante del Banco Interamericano de Desarrollo en México; Silvia Dávila, presidenta de LATAM y CEO de Danone México, así como Horacio Arredondo, decano de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Stein, por su parte, remarcó la "sofisticación productiva sin igual en América Latina" de México, como una ventaja importante para relanzar el crecimiento económico en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En concreto, destacó los bajos aranceles que enfrenta el país tras la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la fuerte integración comercial con Estados Unidos, la primera economía del mundo.

México encara la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este año, y ha insistido en que su funcionamiento ha sido un "éxito" pese a las críticas vertidas recientemente por Trump.

“Estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (…) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, quiénes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses”, afirmó este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia diaria.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el presidente estadounidense señaló el martes, durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá al ser "irrelevante".

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto de México como con el de Canadá.