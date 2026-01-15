Frederiksen y Nielsen resaltan importancia de diálogo con EEUU en una situación grave

La creación del grupo fue el principal resultado de la reunión mantenida ayer en Washington por los titulares de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y Groenlandia, Vivian Motzfeldt, con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

"La reunión transcurrió en un tono serio y constructivo. Ahora el diálogo está en marcha y se ha consensuado crear un grupo de trabajo que se ocupe de los desacuerdos que hay entre las partes. Es un paso importante", señaló Nielsen en Facebook.

"Las conversaciones y la diplomacia son el camino correcto, también cuando los intereses y la presión son grandes", añadió el responsable del Gobierno autónomo groenlandés.

Frederiksen resaltó por su parte que, a pesar de esa iniciativa, "sigue habiendo un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de hacerse con Groenlandia permanece intacta".

"Es obviamente grave y, por eso, continuamos con nuestra tarea de impedir que ese escenario se haga realidad", explicó Frederiksen en un comunicado.

Nielsen defendió una colaboración pacífica y basada en el diálogo con Estados Unidos, que presupone "respeto por nuestro contexto constitucional, el derecho internacional y nuestro derecho a nuestro propio país".

"Groenlandia no está en venta, Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser controlada por Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser parte de Estados Unidos. Somos una sociedad democrática con autonomía, somos parte del Reino de Dinamarca", resaltó Nielsen, que hizo un llamamiento a la unión.

El Ministerio de Defensa danés había anunciado la víspera un aumento inmediato de la presencia militar danesa y de aliados europeos en Groenlandia, siguiendo la línea iniciada el año pasado de reforzar la defensa en el Ártico, una iniciativa a la que se han sumado ya Suecia, Noruega, Francia y Alemania, y a la que estudia incorporarse España.

"Quiero agradecer que una serie de países aliados contribuyan estos días a las maniobras conjuntas en y alrededor de Groenlandia. La defensa y la protección de Groenlandia es un asunto común para toda la OTAN", dijo Frederiksen.