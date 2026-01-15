FundéuRAE: “identificar” no es “diferenciar” ni “distinguir”

No obstante, en algunos medios de comunicación pueden verse ejemplos como estos: “Este código es diferente por cada jugador y sirve para identificarlo de otros jugadores”, “Existe otra figura oculta que permite identificarlo de los falsificados” o “La palabra fue utilizada para identificarlo de los demás personajes”.

Según el diccionario académico, “identificar” tiene, entre otras, la acepción de ‘reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca’, pero no la de indicar que una persona o cosa se distingue de otra. Por tanto, una frase como “Identificó a Manuel” sería adecuada, pero “Identificó a Manuel de Pedro” no lo sería.

Este último uso, que resulta desaconsejable, puede deberse a un cruce con “diferenciar” y “distinguir”. Como se recoge en el “Diccionario del estudiante”, estos dos últimos verbos sí se emplean con ese sentido y se construyen normalmente con un complemento encabezado por “de”: “No distingue el rojo del verde”, “Hay que diferenciar una cosa de la otra”.

Así pues, en las oraciones del principio, lo apropiado habría sido escribir, por ejemplo, “Este código es diferente por cada jugador y sirve para diferenciarlo de otros jugadores”, “Existe otra figura oculta que permite distinguirlo de los falsificados” y “La palabra fue utilizada para diferenciarlo de los demás personajes”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe señalar que la construcción “identificar de” no es de por sí inadecuada, pues “de” puede introducir otro tipo de complemento: “Hay que identificar de la manera más rápida posible el tema principal”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.