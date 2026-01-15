Georgia exige a la BBC disculparse por material "falso" sobre empleo de "compuesto tóxico"

"La queja, además de exigir una disculpa, también exige que el informe se elimine de todas las plataformas de la BBC", dijo el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, en rueda de prensa.

Según Papuashvili, el artículo de la BBC "buscaba dañar la reputación de las autoridades georgianas mediante narrativas falsas".

De acuerdo con las autoridades georgianas, la cadena británica se basó en fuentes "no fiables" a la hora de preparar el material.

Asimismo, señaló que una investigación realizada en Georgia tras estas publicaciones demostró que "el Ministerio del Interior georgiano no solo no utilizó el 'camite', sino que nunca lo tuvo en su arsenal".

La BBC afirma que su Servicio Mundial ha hablado con expertos en armas químicas y ha descubierto que las pruebas apuntan al uso contra manifestantes georgianos de un agente que el ejército francés denominó "camite".

Francia utilizó "camite" contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, agregó la emisora, y subrayó que hay poca documentación sobre su uso posterior, pero se cree que se retiró de circulación en algún momento de la década de 1930 por la preocupación por sus efectos a largo plazo.