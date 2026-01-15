Hallan una fosa común con 21 cadáveres de migrantes en el noreste de Libia

El equipo de LCW "pudo comprobar la veracidad" de la noticia del hallazgo y la exhumación de 21 cadáveres de migrantes el pasado 13 de enero, declaró Ahmed Mustafa, responsable de documentación en LCW, a la espera de una comunicación oficial sobre el detalle de los hechos.

Las 21 víctimas fueron presuntamente asesinadas por disparos de traficantes de personas hace unos 20 días, aseguró la organización libia.

Además del hallazgo de los cuerpos, se liberaron a "alrededor de 200 migrantes" que fueron trasladados a centros médicos y centros de detención de migrantes en el país.

Ajdabiya es un punto de tránsito de migrantes clave en el noreste de Libia, que conecta la región occidental con la oriental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los últimos años, la ONG documentó numerosas violaciones graves contra personas migrantes en Ajdabiya y sus alrededores, además de encontrar fosas comunes y cadáveres en el desierto del este de Libia, territorio controlado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde 2011, fecha del derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi, Libia se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

En 2024 y 2025, Libia fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo Central hacia las costas europeas.

La representante especial de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, alertó el pasado mes de diciembre en su intervención ante el Consejo de Seguridad de "la violencia contra los migrantes" y "las violaciones de derechos humanos" en el país.