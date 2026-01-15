Honduras recibió 12.212 millones de dólares en remesas en 2025, un 25,3 % más que 2024

El emisor del Estado precisó en un informe que los envíos de dinero al país aumentaron en 2.469 millones de dólares en 2025 respecto a los 9.743 millones de dólares captados en todo 2024.

En diciembre, los hondureños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, remitieron 1.106,3 millones de dólares, un 18 % más que los 937,4 millones enviados en noviembre, señaló.

El BCH detalló que Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, tanto con documentación como indocumentados, se mantiene como el principal país de origen de las remesas, aportando el 98,46 % del total.

La autoridad monetaria indicó que las madres son las principales receptoras de estos flujos, al concentrar más del 37 % de los beneficiarios, y que más del 80 % de los recursos se destina a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

Además de los envíos habituales, los hondureños en el exterior realizan transferencias extraordinarias al menos una vez al año para sufragar gastos de construcción y adquisición de viviendas o terrenos, así como compromisos puntuales que van desde celebraciones familiares y atenciones médicas imprevistas hasta servicios funerarios.

Las remesas familiares superan el 25 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes, donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.

El Banco Central destacó que este flujo de recursos es la principal fuente de divisas del país, por encima de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, y constituye un pilar clave para el consumo de los hogares y la estabilidad macroeconómica.

De acuerdo con proyecciones del Banco Central, Honduras podría recibir alrededor de 10.670 millones de dólares en remesas en 2026, manteniendo la tendencia observada en los últimos años.