Ibrahim asume la dirección del IICA con el fin de fortalecer los sistemas agroalimentarios

Ibrahim dijo en una ceremonia oficial sentirse "honrado" de ejercer el cargo y prometió que trabajará por profundizar la cooperación técnica para avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia una mayor sostenibilidad y que el IICA continúe siendo un referente internacional en esa materia y en el desarrollo de políticas agrícolas y medio ambientales.

"Mi principal línea de trabajo como director es fortalecer la cooperación con los países, en la cual hay que empujar la agenda para aumentar la productividad de los sistemas agroalimentarios, promover más el comercio intrarregional y atender los problemas de enfermedades transfronterizas", dijo el director del IICA a EFE.

Ibrahim, exdirector de Cooperación Técnica del IICA y exdirector general del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), fue elegido en noviembre pasado por los ministros de Agricultura de 32 países de América y asume el cargo en lugar del argentino Manuel Otero, quien ejerció por dos periodos de cuatro años.

El guyanés posee un doctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales por la Universidad Agrícola de Wageningen (Países Bajos) y cosechó el respaldo basado en su trayectoria en la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director general saliente del IICA, Manuel Otero, dio la bienvenida al nuevo director y dijo que se va con "gratitud, orgullo y esperanza" tras 8 años de gestión en los que impulsó la agricultura como parte de las soluciones a los desafíos que enfrenta en el mundo y a la ciencia e innovación como clave para orientar las políticas de los países de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La agricultura es parte crítica de las soluciones y debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia de desarrollo (...) aprendí también que se debe construir una nueva narrativa de la agricultura que refleje la transformación, la dignidad, la sostenibilidad, la tecnología y las oportunidades, que pueda convencer a las sociedades de que la agricultura es vital para las estrategias de desarrollo", afirmó.

En la ceremonia oficial participaron la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive, y el canciller Arnoldo André, así como ministros y viceministros de Agricultura del continente.

Munive instó al nuevo director del IICA a trabajar por el bienestar de los productores agrícolas e impulsar políticas en pro de la salud de los consumidores con el fin de que colaboren con el combate a males como la obesidad.

El IICA es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional.