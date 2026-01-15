ICE detiene a dos inmigrantes en Nueva Jersey y la comunidad se moviliza

Uno de los inmigrantes fue detenido cuando se dirigía a trabajar y el segundo tras dejar a sus hijos en la escuela, indicó el grupo Resistencia en Acción de Nueva Jersey.

La organización afirmó en un comunicado que recibió la llamada de un guardia de cruce escolar notificando la presencia de ICE, lo cual provocó que un grupo de voluntarios acudiera al lugar, causando que los agentes se marcharan.

“Mi primo se dirigía a trabajar. Siempre nos encontrábamos para tomar un café, pero nunca llegó; se lo llevaron en una camioneta. Vino aquí en busca de mejores oportunidades y ahora se lo han llevado”, indicó un familiar de uno de los detenidos.

Resistencia en Acción de Nueva Jersey está en contacto con las familias y sus voluntarios permanecen patrullando la zona donde se ha visto a agentes de ICE, tras recibir varias llamadas denunciando su presencia en la comunidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La organización aseguró que estará en tres escuelas locales para ayudar a garantizar la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nuestra comunidad está sufriendo al saber que dos de sus miembros fueron secuestrados esta mañana mientras hacían lo que todos deberían poder hacer: ir a trabajar”, señaló Asma Elhuni, organizadora del equipo de Respuesta Rápida.

“Esto es consecuencia de la discriminación racial y no nos quedaremos de brazos cruzados. Hacemos un llamado a otros para que se unan a nosotros y respondamos como comunidad a esta violencia”, añadió la activista.

El municipio de Princeton emitió también un comunicado para informar de la presencia de dos camionetas de ICE y confirmó la detención de los dos hombres tras contactar con esa agencia.

“ICE no pudo proporcionar los motivos ni ninguna información adicional”, indicó el municipio, que subrayó que no fue notificado previamente sobre la operación. “La Policía de Princeton no participa en la aplicación de las leyes federales de inmigración”, recordó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que opera ICE, informó que el pasado domingo detuvo a 11 inmigrantes en una redada en Morristown, también en Nueva Jersey, según la prensa local.

De acuerdo con el concejal y líder religioso colombiano David Silva, entre los detenidos figura el estudiante Juan Daniel Mendoza, de 17 años, quien se encontraba en una lavandería cuando llegaron los agentes. Al verlos huyó, pero fue perseguido, detenido y trasladado al centro de inmigración de Elizabeth.

También fue arrestado en un negocio cercano el hondureño Adonay Mancia Rodríguez, de 30 años, que llegó a Estados Unidos como refugiado cuando tenía 16.

Setenta y un miembros del clero interreligioso de este condado firmaron una declaración denunciando la redada del domingo y pidiendo el fin de las "acciones policiales inmorales, inconstitucionales e indiscriminadas" que están creando "un clima de terror". La comunidad inició una recolecta de fondos para pagar la asistencia legal de Mendoza y Mancia Rodríguez.