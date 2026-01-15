Investigan tráfico de precursores tras el decomiso de 190 barriles en el centro de Bolivia

Los investigados son cinco hombres con edades entre los 20 y 38 años, que fueron aprehendidos en la víspera en un operativo realizado en la localidad de Eterazama, en la zona central del Trópico de Cochabamba, indicó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

La intervención se coordinó con agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) e incluyó "el allanamiento de un depósito, donde se halló un total de 190 turriles (barriles) con sustancias químicas", dijo Tejerina, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

El fiscal detalló que los barriles contenían "23.200 litros de acetato, 12.200 litros de ácido clorhídrico, 2.600 litros de ácido clorhídrico, 750 kilos de clorhidrato de tetramisol y 200 litros de acetato de etilo, insumos que son utilizados para la elaboración de sustancias controladas".

"En el lugar también se procedió al secuestro de ocho motorizados. De la misma forma, debemos confirmar la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas a estos delitos”, agregó.

El fiscal asignado al caso, Nelson Illanes, comentó por su parte que mientras se realizaba el conteo de los precursores químicos decomisados, se escucharon detonaciones de petardos y dinamitas, y luego se vio que cerca de medio millar de personas empezaron a concentrarse en las calles cercanas al depósito.

Estas personas, según Illanes, colocaron piedras, troncos y derribaron árboles sobre la calle para impedir el paso de las patrullas de Umopar.

La Fiscalía explicó en el comunicado que a pesar de "los intentos de diálogo, la multitud agredió" a los agentes "con piedras, petardos y palos, llegando a herir a dos de los uniformados", ante lo cual se tuvo que emplear gas lacrimógeno para dispersarlos "y garantizar la seguridad del personal interviniente" en la operación.

Es recurrente encontrar fábricas de droga y laboratorios de cristalización en el Trópico de Cochabamba, zona cálida y boscosa, y autorizada legalmente para el cultivo de la hoja de coca para el uso tradicional en Bolivia.