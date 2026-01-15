Irak confirma su rechazo a que su espacio aéreo sea utilizado para acciones militares

"La República del Irak afirma su posición firme y de principios de rechazo al uso de su tierra, espacio aéreo o aguas territoriales como plataforma para lanzar cualquier acción militar contra cualquier Estado", dijo Al Sudani en un comunicado difundido por su oficina.

La declaración fue emitida debido a "la rápida evolución de los acontecimientos regionales y la consiguiente escalada y las amenazas que afectan a la seguridad y la estabilidad" de Oriente Medio, de acuerdo con la nota, que no mencionó explícitamente ni a Irán ni a Estados Unidos, dos de sus grandes aliados.

Según Al Sudani, la posición iraquí se basa en el respeto por la soberanía de los países y la no injerencia en asuntos internos, por lo que Irak está "plenamente comprometido a evitar que su territorio se utilice de forma que amenace la seguridad y la estabilidad de los países vecinos".

Asimismo, rechazó que su país se vea involucrado "en conflictos que no beneficien a los intereses del pueblo iraquí".

En este sentido, reiteró el llamamiento del Gobierno iraquí a todas las partes enfrentadas "para que ejerzan moderación, prioricen el diálogo, eviten la escalada y trabajen seriamente para resolver las disputas por medios pacíficos y diplomáticos", con el objetivo de evitar "una mayor tensión e inestabilidad en la región".

Irak, que comparte una extensa frontera con Irán, está tratando de mantener un equilibrio en sus relaciones con Teherán y Washington -su aliado estratégico- en medio de las tensiones entre ambos países, y ha mostrado preocupación ante la posibilidad de un conflicto que afecte directamente a su territorio, donde hay tropas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la República Islámica frente a las manifestaciones de las últimas semanas, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Ante esta amenaza, Teherán advirtió el miércoles de que su país atacará bases estadounidenses en la región si es atacado.