Jefe de DDHH de la ONU analiza situación en Darfur y Kordofán con autoridades sudanesas

Un comunicado del Ministerio de Exteriores sudanés indicó que Türk se reunió con el canciller Mohieldin Salem, y el titular de Justicia, Abdulá Mohamed Darf, y juntos abordaron "investigar las graves violaciones cometidas por las milicias terroristas" -en referencia al grupo paramilitar las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- contra la población civil.

El departamento añadió que el funcionario de Naciones Unidas también busca "dialogar con el Gobierno sudanés sobre la coordinación de esfuerzos para garantizar la justicia, exigir responsabilidades y restituir los derechos".

"El alto comisionado expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados por el Gobierno sudanés para fortalecer la coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) en Sudán", indicó el comunicado, subrayando su compromiso con la situación en el país africano en esta visita que empezó el 14 y terminará el próximo domingo 18 de enero.

Su visita, añadió, tiene "como objetivo evaluar los esfuerzos que se están realizando para proteger los derechos humanos tras las deplorables violaciones cometidas contra la población civil en Al Fasher y los posteriores sucesos en Darfur y Kordofán".

Türk afirmó su disposición "a continuar la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades con el Ministerio de Justicia y los mecanismos nacionales de derechos humanos a través de su oficina en Sudán", sostuvo la nota.

Por su parte, el titular de Justicia explicó "los aspectos legales y judiciales que el Gobierno sudanés está implementando para abordar los crímenes cometidos", e insistió en que "la defensa de los derechos humanos es una prioridad en las políticas establecidas y un pilar fundamental de la estrategia del Estado".

Mientras, el canciller de Exteriores sudanés calificó la visita de Türk de "solidaria" con el pueblo y el Ejecutivo de Sudán "tras las atrocidades y graves violaciones cometidas" por las FAR.

"El ministro enfatizó que la visita del alto comisionado a Sudán en este momento subraya el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y su disposición a cooperar con todo tipo de instituciones internacionales", sostuvo.

Añadió, además, que la visita que tiene prevista Türk a los campamentos de desplazados en el estado del Norte, donde se reunirá con desplazados procedentes de las regiones de Darfur y Kordofán, "le demostraría la magnitud de la tragedia sufrida por los ciudadanos sudaneses" a manos de las FAR.

El alto comisionado austríaco viajó con anterioridad a Sudán en noviembre de 2022, poco después de asumir su mandato y meses antes de que comenzara la guerra civil entre el ejército y las FAR, que ha sumido al país africano en una de las peores catástrofes humanitarias en la actualidad.