Jefe del comité que gobernará Gaza sugiere usar los escombros para ganar territorio

"Ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, si yo trajera excavadoras y arrojara los escombros al mar, creando nuevas islas y nuevas tierras, ¿qué significaría eso? Ganaría tierras para Gaza, limpiaría los escombros", dice Shaaz -nacido en Jan Yunis (ciudad del sur de Gaza) pero que vive en Cisjordania- en una entrevista divulgada ayer miércoles por Basma Radio, con base en Ramala.

Este mismo jueves, los miembros que conformarán el comité tecnócrata (cuyos nombres aún no se han anunciado de forma oficial) llegaron a El Cairo, según confirmó a EFE una fuente de seguridad egipcia, para reunirse con el búlgaro Nickolay Mladenov, elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la Junta de Paz en Gaza.

Esa Junta de Paz -cuyos miembros aún se desconocen- constituye el paraguas que supervisará el trabajo diario del comité -llamado por Washington Comité Nacional para la Administración de Gaza-, según Shaaz, cuya primera tarea será el realojo de la población gazatí en refugios adecuados que les permitan "un nivel de vida digno".

"Estos lugares pueden ser unidades prefabricadas, como las caravanas que vemos, que suelen estar hechas de madera o plástico. Estos materiales son fáciles de ensamblar y fabricar. Una persona puede vivir una vida digna en ellas durante un año o dos como máximo", detalla quien fuera también viceministro de Planificación y Cooperación Internacional de la Autoridad Palestina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según él, ya se han planificado "refugios iniciales" en áreas específicas de Gaza que serán instalados en paralelo con la retirada de escombros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esto es importante para mí: aquel cuya tienda de campaña está destrozada por el viento y el frío, que no consigue dormir en un colchón mojado. Quiero ponerlo en un lugar, aunque sea temporal, como una caravana, donde se preserve su dignidad y esté abrigado. Seamos prácticos. Este es un plan que requiere mucho trabajo, y lo primero es el aspecto humanitario", enfatiza Shaaz.

Solo después, el comité se centrará en la reconstrucción de la Franja basándose en un plan desarrollado por el Banco Mundial, el Ministerio Palestino de Planificación y Cooperación Internacional en Ramala y el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.

Este plan, de acuerdo con Shaaz, consta de tres fases: una primera de seis meses, en la que se entregará ayuda de emergencia para una vida digna a los gazatíes; una segunda fase de "recuperación", con una duración de al menos dos años a fin restaurar y rehabilitar instalaciones esenciales (red de agua y eléctrica, plantas desalinizadoras, pozos) y una tercera fase de reconstrucción.

Según Shaaz, a medida que las tropas israelíes se vayan retirando de Gaza, donde siguen apostadas tras la denominada línea amarilla controlando más de la mitad del enclave, la jurisdicción del comité ira aumentando.

"Comienza con aproximadamente el 50 % del territorio actualmente al oeste de la línea amarilla. Posteriormente, esta se reducirá gradualmente tras la finalización de otros acuerdos, cada uno por separado. Así, su jurisdicción abarcará toda la Franja de Gaza, 365 km2, desde el mar hasta la frontera oriental", asegura.

Algunos de los nombres que se espera conformen este comité, según dijo una fuente de seguridad egipcia a EFE, son Omar Shamali al frente de la cartera de Comunicaciones; Sami Nasman para Interior; Yabr al Daour para Educación y Aed Yagui para Sanidad. Muchos de ellos son palestinos en la diáspora, con experiencia y doctorados.

Este comité será apolítico, y no tendrá ninguna conexión con los grupos armados de Gaza. "El comité está aquí para servir a los ciudadanos, (la seguridad) estará a cargo de la Fuerza de Estabilización", dice sobre la fuerza militar internacional recogida en el plan de tregua.

"El comité no es un ejército (...) El tema de las armas y otros asuntos es competencia de la Fuerza de Estabilización, supervisada por la ONU", matiza el gazatí.

Sobre la financiación del comité y su personal, detalla que el dinero provendrá "de fondos árabes e internacionales ubicados en un fondo específico del Banco Mundial para la reconstrucción".

Acerca del destrozo de la Franja, arrasada casi en tu totalidad tras dos años de ofensiva bélica israelí, Shaaz alude a su Jan Yunis natal, y dice que verlo en el estado actual le "rompe el corazón".

"Presenciar su bárbara y brutal destrucción me afectó profundamente. Me entristeció por dentro, pero también me dio la fuerza para dedicar toda mi vida a reconstruirla", añade.