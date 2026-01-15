Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona comandancia de agrupación militar en Ucrania

"Durante el trabajo en la comandancia de la agrupación militar Centro, el general de Ejército Valeri Guerásimov escuchó los informes de los comandantes de los Ejércitos 2 y 51, los comandantes de las unidades y otros cargos sobre la situación en la zona de sus responsabilidades y los resultados del cumplimiento de las misiones de combate", informó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

El mando militar ruso publicó un vídeo en el que se muestra la llegada del alto mando a la comandancia y su conversación con los responsables.

Guerásimov se refirió a la situación en la ciudad de Kúpiansk de la región de Járkov, bajo control ruso desde noviembre pasado.

"Tras la liberación de Kúpiansk (...) el enemigo llevó a cabo varios intentos de demostrar su presunta presencia en la ciudad, incluyendo intentos de izar banderas ucranianas en edificios administrativos mediante drones. Estas acciones fueron frustradas" señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que las fuerzas rusas avanzan en "prácticamente todos los sectores"

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En dos semanas de enero, se liberaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio quedaron bajo nuestro control", sostuvo.

Además, adelantó que tras la toma de Siversk y Huliaipole las fuerzas rusas desarrollan su avance en dirección a Sloviansk en el norte y la región de Zaporiyia en el sur.

"El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se esfuerza por detener nuestro avance por todos los medios, sin reparar en pérdidas. Sin embargo, gracias al coraje y heroísmo de los soldados y oficiales rusos, el trabajo meticuloso y coordinado de la comandancia general y el liderazgo seguro de las formaciones y unidades militares subordinadas (...) estos planes enemigos han sido frustrados", concluyó.