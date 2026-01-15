José Antonio Kast no propuso otorgar subsidios a israelíes en la Patagonia

En redes sociales como Facebook, X e Instagram circula una pieza con la identidad gráfica y logotipo del verificador chileno Fast Check, en la que se califica como real la frase: "José Antonio Kast prometió subsidios a colonos israelitas llegados a la Patagonia (sic)".

"Todo comienza a tener sentido...es hora de empezar a instruirnos acerca del PLAN ANDINIA e impedir que Kast lo materialice en Chile (sic)", afirma un internauta que comparte el contenido.

HECHOS: No existen rastros de las supuestas promesas de Kast en medios de comunicación fiables ni en su programa de Gobierno. El contenido que circula en redes sociales es una suplantación del medio Fast Check, que desmintió este contenido a través de sus redes sociales.

En primer lugar, una búsqueda avanzada en línea no conduce a declaraciones o reportes de prensa en los que se reseñen promesas de José Antonio Kast a israelíes, ni propuestas de otorgar subsidios a quienes lleguen a vivir a la Patagonia.

Por otra parte, una revisión del programa de Gobierno de Kast demuestra que el electo presidente no ha planteado otorgar subsidios a israelíes que lleguen a vivir a la Patagonia. Tampoco hay rastros de esta propuesta en la página web de su campaña electoral.

A través de una publicación en la red social X, Fast Check aclaró que no ha publicado dicha verificación y que la pieza gráfica que circula en línea es una suplantación.

"Fast Check desmiente este contenido. Nuestro medio no ha verificado ni publicado esto que se nos atribuye. Se trata de una suplantación", informó el medio chileno.

Algunos de los mensajes que difunden esta pieza aseguran que Kast busca implementar en Chile el "Plan Andinia", una teoría de la conspiración antisemita que afirma la existencia de un complot israelí para crear un segundo Estado judío en la Patagonia de Chile y Argentina.

Según un artículo publicado por Ernesto Bohoslavsky, historiador e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina), se trata de una teoría ampliamente difundida en medios nacionalistas, neonazis y de prensa árabe en Argentina y Chile, que equiparan la presencia de turistas israelíes en el parque Torres del Paine (en la Patagonia chilena) con una incursión militar.

Durante los últimos días diferentes publicaciones han vinculado esta teoría a los recientes incendios forestales en Chile y Argentina, argumentando falsamente que fueron provocados por comunidades judías que buscan ocupar la Patagonia.

Por ejemplo, el medio Chequeado, miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), a la que también pertenece EFE Verifica, desmintió que una granada encontrada en esta región fuera de origen israelí y estuviese relacionada con los incendios.

Según datos de la organización ecologista Greenpeace, estos incendios han arrasado más de 21.000 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales en la Patagonia argentina, como ya informó EFE.

En conclusión, es falso que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, haya prometido subsidiar asentamientos israelíes en la Patagonia. No hay rastros de esta propuesta y la única prueba es una pieza gráfica que suplanta la identidad del medio de verificación Fast Check, que desmintió la veracidad de este contenido.