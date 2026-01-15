Kurdos denuncian tercer día de ataques de las tropas sirias en la provincia de Alepo

"En el contexto de la escalada militar y de los repetidos ataques, las facciones vinculadas a Damasco llevaron a cabo un asalto con drones suicida que tuvo como objetivo la aldea de Haj Hussein, en las inmediaciones de la presa de Tishreen, así como la colina Seritel y el pueblo de Qashla", dijeron las FSD en un comunicado.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informó de varios ataques con seis aviones no tripulados contra posiciones de los kurdosirios cerca de Tishreen, que enmarcó en la escalada más amplia que llevan a cabo contra la región oriental de provincia de Alepo.

En este contexto, las FSD alertaron de los riesgos que implica el estallido de violencia para las cárceles con prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) gestionadas por sus filas en las áreas que controla en el noreste del país, al tiempo que condenó la participación de drones turcos en la escalada.

Según indicaron en otra nota, los aviones no tripulados turcos han perpetrado al menos seis bombardeos en los últimos dos días contra las áreas de Deir Hafir y Maskanah, donde el Ejército sirio declaró esta semana una zona militar cerrada y pidió a la población que se aleje de las posiciones de la coalición liderada por kurdos.

El pasado fin de semana, ambas partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego para poner fin a varios días de mortales choques en dos barrios de la ciudad de Alepo, en la misma provincia, pero en los últimos días ha vuelto a estallar la violencia en otras partes de la región.