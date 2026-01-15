Mundo
15 de enero de 2026 - 14:05

La Bolsa de Madrid cede un 0,3 % y se aleja de los 17.700 puntos

Madrid, 15 ene (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, cedió este jueves un 0,3 % después de los máximos históricos de la víspera, y se alejó del nivel de los 17.700 puntos pese al tono positivo de Wall Street.

Por EFE

Después de tres jornadas consecutivas de avances, el selectivo retrocedió 53 puntos hasta los 17.642,7 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 1,93 %.

El IBEX 35 se vio lastrado por la petrolera Repsol, que perdió el 6,3 % ante la caída de más del 4 % del petróleo y después de publicar el miércoles tras el cierre del mercado sus datos de producción del ejercicio 2025, que descendió un 4 %, con un total de 548.000 barriles al día frente a los 571.000 de 2024.

Del resto de los grandes valores, la multinacional textil Inditex perdió el 1,07 %; Telefónica, el 0,88 %; el banco BBVA, el 0,48 %, y la energética Iberdrola el 0,38 %; mientras que Banco Santander sumó el 0,48 %.