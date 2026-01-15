La catedral ortodoxa de Madrid acogerá a Irene de Grecia, que será enterrada en Atenas

Madrid, 15 ene (EFE).- La capilla ardiente de la princesa Irene de Grecia, fallecida este jueves en Madrid, será instalada en las próximas horas en el Palacio de la Zarzuela, en un ámbito familiar, mientras que el sábado sus restos serán acogidos en la catedral ortodoxa en la capital española y el funeral se celebrará el lunes en Atenas, donde será enterrada.