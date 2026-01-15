La catedral ortodoxa de Madrid acogerá a Irene de Grecia, que será enterrada en Atenas

Irene de Grecia, hermana menor de la reina emérita Sofía, falleció a las 11:40 (10:40 GMT) hoy a los 83 años.
La Casa Real española informó de que será enterrada en el cementerio real de Tatoi, en los terrenos del antiguo palacio real de ese nombre, en las afueras de Atenas.
Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía del monarca español, Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.
El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o su agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar a su lado hasta el último momento.
Irene vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a su hermana. España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.
Su fallecimiento se une a otra gran pérdida sufrida por la reina Sofía en los últimas semanas, la de su prima la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió en diciembre a los 86 años.