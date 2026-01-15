La Fiscalía del Yemen ordena procesar al líder separatista sureño por cargos de traición

El fiscal general Qaher Mustafa emitió un decreto en el que ordena una investigación sobre las acciones de Al Zubaidi, acusado de "intentar socavar la independencia del país y dañar su prestigio militar, político y económico", en un momento en que el separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) que lideraba ha sido desmantelado.

El decreto, además, otorga a un panel de jueces amplias facultades como la posibilidad de citar a sospechosos y realizar arrestos, mientras que entre los cargos que se le atribuyen a Al Zubaidi se encuentran la formación de milicias, el asesinato de soldados, ataques a civiles, sabotaje, además de violaciones de la Constitución y de la soberanía estatal.

"Esta es una investigación exhaustiva con plena autoridad legal", se apunta en el decreto.

Al Zubaidi, exvicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen y jefe del CTS -apoyado por Emiratos-, ha estado en el centro de una encarnizada lucha de poder en el sur y el este del Yemen, donde el Gobierno y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí han hecho retroceder recientemente a las unidades alineadas los separatistas.

Desde entonces, ha huido del Yemen y se encuentra en Emiratos Árabes Unidos.

Según responsables yemeníes y la coalición liderada por Arabia Saudí, huyó de Adén a Abu Dabi a través de Somalia el 7 de enero con la ayuda de Emiratos, después de que las fuerzas gubernamentales cercaran las posiciones del CTS.

La investigación de Al Zubaidi se produce después de que el CLP destituyera este mismo jueves al último de sus miembros vinculados al CTS, mientras las autoridades buscan consolidar el control del sur del Yemen y marginar a las figuras separatistas tras su derrota territorial y su disolución política.

La nueva crisis en el Yemen comenzó a principios de diciembre de 2025, cuando una ofensiva del CTS tomó las provincias orientales de Hadramaut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en un pulso por restaurar el estado de Yemen del Sur, independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990.