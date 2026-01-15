La inflación española se modera en diciembre al 2,9 % y la de los alimentos sube al 3 %

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6 %, la misma que el mes anterior.

El grupo que más destacó por su influencia en la moderación de la inflación fue el del transporte, cuya tasa anual se frenó medio punto debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.

También tiró a la baja el grupo del ocio y cultura, ya que la tasa cayó siete décimas respecto a noviembre por la menor subida de los precios de los paquetes turísticos y el abaratamiento de los servicios recreativos y deportivos.

Por el contrario, subieron dos décimas los alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta el 3 %, debido principalmente al encarecimiento de las legumbres, hortalizas, aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7 %, según el Ministerio de Economía, que en un comunicado, añade que la inflación subyacente media en 2025 se sitúa en el 2,3 %, seis décimas menos que en 2024 (2,9 %) y en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en diciembre en tasa interanual, un 31,3 %, mientras que el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 31,6 % en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 59,2 %.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,3 % respecto a noviembre- Los grupos con mayor repercusión positiva fueron el ocio y cultura, por el encarecimiento de los paquetes turísticos; y el de la vivienda, por la subida de la electricidad.

En diciembre la tasa de variación anual del IPCA, el indicador armonizado europeo, se situó en el 3 %, dos décimas menos que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,3 %.