La ONU y la UE alertan de la falta de avances tangibles para celebrar elecciones en Libia

El pasado 21 de agosto, Tetteh presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU una hoja de ruta que preveía un plazo de entre 12 y 18 meses para celebrar comicios hacia un gobierno unitario con instituciones democráticas y poner fin al prolongado proceso de transición que comenzó en 2011.

Durante el encuentro entre los dos diplomáticos, Tetteh avanzó su intención de "proponer un mecanismo alternativo" ante el Consejo de Seguridad en su próxima intervención, en caso de que "continúe el estancamiento actual", informó Orlando en su red X.

Libia, país inestable política e institucionalmente desde la caída del régimen de Muamar Gadafi durante las protestas de la llamada Primavera Árabe, está dividido en dos administraciones desde 2014, cuyos desacuerdos obstaculizan la aplicación de la hoja de ruta.

El plan contemplaba como primera fase la reforma de la Alta Comisión Electoral que llevó a las autoridades del oeste -dirigidas por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Abdelhamid Dbeiba- a chocar con las del este -lideradas por el mariscal Jalifa Haftar- sobre la elección del jefe de este órgano.

Ante este último desacuerdo, la Unsmil dijo que seguirá trabajando con el actual consejo electoral si las dos partes no consensúan la composición.

Los representantes de la ONU y la UE coincidieron hoy en la necesidad de renovar la participación de todas las partes interesadas para impulsar "de manera urgente" la convocatoria electoral, además de preservar la unidad de las instituciones libias.