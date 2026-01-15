La presidenta encargada de Venezuela presenta el informe de gestión en nombre de Maduro

Rodríguez recorrió una alfombra roja dispuesta en el patio del Palacio Federal Legislativo para ingresar al salón protocolar del Legislativo, donde se espera que enumere los datos más relevantes del casi primer año de Maduro, que en enero de 2025 juró para un tercer mandato, tras unos controvertidos comicios presidenciales celebrados en julio de 2024, en los que la oposición mayoritaria insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Los diputados opositores Stalin González, Antonio Ecarri, David Uzcátegui, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, así como los chavistas Tania Diaz, Rodbexa Poleo, Jacqueline Farías, Pedro Carreño, fueron los designados para acompañar a Rodríguez en su entrada al hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde asistieron los 285 legisladores que conforman el Parlamento.

Además, están presentes el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso; el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; así como el canciller Yván Gil.

Igualmente, están los ministros del Gobierno chavista, entre ellos el de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, juró como jefa de Estado encargada el pasado 5 de enero, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

La chavista ha mostrado su disposición a trabajar en una "agenda de cooperación" con EE.UU., con cuyo presidente, Donald Trump, conversó este miércoles por teléfono sobre, según la funcionaria, una "agenda de trabajo bilateral" y "asuntos pendientes" entre ambos países, que evalúan el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El Gobierno chavista insiste en que estos acercamientos con la Casa Blanca tienen como objetivo "defender la paz de Venezuela" desde el ámbito diplomático y velar por "la seguridad y tranquilidad" de Maduro y Flores, detenidos en Nueva York.

Según la Constitución venezolana, dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, fijada para el 5 de enero de cada año, el jefe de Estado debe presentar "personalmente" al Parlamento "un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos" del año anterior.