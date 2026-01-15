La producción de vehículos de Brasil creció 3,5 % en 2025 impulsada por las exportaciones

La industria automotriz del país sudamericano fabricó 2,64 millones de unidades el año pasado, frente a las 2,55 millones del anterior, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

La cifra, que coloca a Brasil en octavo lugar en la clasificación de los mayores países productores, se queda lejos de las proyecciones lanzadas al inicio del periodo y que apuntaban a un aumento del 7,8 % en la producción en 2025.

"Esperábamos más, pero aun así tuvimos un año positivo", afirmó en rueda de prensa el presidente de la asociación, Igor Calvet, quien destacó factores como las altas tasas de interés y las inestabilidades en el comercio mundial para explicar que no se cumplieran las metas.

Con todo, detrás del aumento de la producción hubo una subida significativa en la exportación de vehículos, que avanzó un 32,1 % en 2025 respecto al año anterior, con más de 528.000 unidades enviadas al exterior.

En ese sentido destaca Argentina, principal destino de las exportaciones automotrices de Brasil, que crecieron un 85 % anual.

En cuanto a las matriculaciones de nuevos vehículos, estas subieron un 2,1 % en 2025 hasta las 2,69 millones de unidades y se situaron casi al mismo nivel que en la época anterior a la pandemia de covid-19.

De cara a 2026, el sector espera que se mantenga la senda positiva, con un crecimiento de la producción del 3,7 % hasta llegar a las 2,74 millones de unidades.