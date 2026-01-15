La tendencia a la baja de la mpox en África muestra avances hacia el fin del brote

"La evolución de la curva es normal (...) con un descenso considerable en el número de casos confirmados. Esto significa que estamos llegando a una etapa en la que tenemos más confianza en movernos hacia el fin del brote, pero no el fin de la mpox", afirmó en una rueda de prensa virtual el responsable adjunto de incidentes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum.

De acuerdo a los últimos datos del organismo, se han registrado desde principios de 2024 en 32 países del continente un total de 223.255 casos (incluyendo 61.499 confirmados), entre los cuales ha habido 2.180 muertes (297 confirmadas), si bien en este momento solo veinte países tienen brotes activos de la enfermedad.

Boum destacó que durante 2025 se dobló el número de casos confirmados registrados: de 19.713 infecciones confirmadas en 2024 a 41.772 el año siguiente.

La República Democrática del Congo (RDC), Guinea-Conakri, Liberia, Kenia, Ghana, Uganda, Burundi y Nigeria concentraron el 90 % de todos los casos confirmados reportados.

Sin embargo, después de un pico de casos a nivel continental el pasado mayo -cuando se registraron más de 6.000 casos- esa cifra no ha hecho más que descender hasta muy por debajo de mil el pasado diciembre.

"Todavía tenemos mpox en muchos países (...) Se puede observar que la mayoría de países están experimentando una disminución (...), pero es importante recordar que todos los brotes comienzan con un caso por lo que es importante apoyar realmente a los nuevos países que están registrando casos, como Madagascar, o países en los que se está produciendo un rebrote, como Mali o Camerún", puntualizó Boum.

Los CDC de África esperan "llevar la mpox al nivel rutinario y avanzar hacia su erradicación" lo antes posible, concluyó.

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga.

El pasado 5 de septiembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la mpox declarada el 14 de agosto del 2024, ante el descenso de casos.

Un día antes de que la OMS declarara la emergencia, el 13 de agosto, los CDC de África habían anunciado la emergencia de salud pública de seguridad continental, una clasificación que un grupo de expertos de la organización panafricana recomendó mantener a principios del pasado septiembre.