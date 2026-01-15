La UA ve la carta de reconciliación nacional de Libia como un "paso decisivo" hacia la paz

El líder del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Menfi, presentó el pasado día 7 en Trípoli la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, una propuesta que calificó como "una decisión estratégica y una responsabilidad histórica" para el país, fragmentado desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011.

En un comunicado, Youssouf consideró la medida como "un paso decisivo hacia el logro de una paz duradera en Libia".

El jefe de la Comisión (secretariado) también instó a todas las partes libias a "demostrar su pleno compromiso" y a participar "de forma constructiva y de buena fe" para garantizar que prevalezca el interés nacional.

El presidente reafirmó, asimismo, la determinación de la Unión Africana de proseguir sus "incansables esfuerzos para lograr una paz duradera en el país".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Libia vive un dilatado proceso de transición desde 2011 y permanece dividido constitucionalmente desde 2014 en dos ejecutivos: el Gobierno de la Unidad Nacional (GUN ) con sede en Trípoli y reconocido internacionalmente; y el Ejecutivo del este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar y con sede en Bengasi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para unificar el país, la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, presentó en agosto pasado ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta para convocar elecciones en un plazo máximo de 18 meses, pero a día de hoy sigue sin avances.