La UE celebra la segunda fase de la paz en Gaza y espera que "se aplique en su totalidad"

"Acogemos con satisfacción el anuncio del lanzamiento de la segunda fase del plan de 20 puntos de Estados Unidos para poner fin al conflicto de Gaza, respaldado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señaló el portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Anouar El Anouni, en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos anunció en la víspera la puesta en marcha de la segunda fase del acuerdo de paz, que pasará del alto el fuego a la desmilitarización, la reconstrucción y la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición -Comité Nacional para la Administración de Gaza-, supervisado por una Junta de Paz presidida por el propio Trump.

"Esperamos que se aplique la totalidad del Plan de Paz", subrayó hoy El Anouni, que especificó que la hoja de ruta debe seguir "el desarme de Hamás, la prestación de asistencia humanitaria a gran escala y la reconstrucción de Gaza".

El portavoz comunitario celebró "en particular" la designación de un Comité Nacional Palestino encargado de la administración del enclave "apoyado por la Autoridad Nacional Palestina".

"La UE está dispuesta a seguir apoyando la paz en Gaza mediante sus herramientas humanitarias, de seguridad, diplomáticas y de cooperación", zanjó.

Con el inicio de la segunda fase se deja atrás el primer estadio, iniciado en octubre, que incluía la puesta en marcha de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Sin embargo, los ataques israelíes han causado la muerte de centenares de palestinos, y Hamás aún no ha entregado los restos de un secuestrado fallecido.