La UE vuelve a rebajar a 44 dólares el precio máximo para el petróleo ruso

"Hoy se aplicará por primera vez el nuevo mecanismo automático y dinámico de adaptación del precio del petróleo para el crudo ruso. El nuevo precio límite para el crudo ruso es de 44,10 dólares por barril, vigente desde el 1 de febrero", dijo el Ejecutivo europeo en un comunicado.

"Restringir los ingresos energéticos de Rusia ha sido y seguirá siendo una prioridad absoluta para la UE, con el fin de debilitar la capacidad de Moscú de librar su guerra de agresión ilegal contra Ucrania", aseguró.

La Unión Europea (UE) ya aprobó una rebaja del precio del petróleo ruso - de 60 a 47.60 dólares por barril - el pasado mes de julio, como parte del decimoctavo paquete de sanciones contra Rusia, para alinearlo con los precios globales actuales.

Asimismo, el último paquete de sanciones introdujo este nuevo mecanismo para ir actualizando el tope del precio de modo que se mantenga siempre un 15 % por debajo del precio medio de mercado para el crudo de los Urales en los seis meses anteriores.

Bruselas añadió que los contratos anteriores al 15 de enero bajo el precio límite anterior podrán ejecutarse durante 90 días y que la Comisión revisará regularmente el límite de precios cada seis meses, así como en casos extraordinarios.