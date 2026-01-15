La Unesco abre la convocatoria para la edición 2026 del Premio Unesco/Juan Bosch

Este galardón bienal, establecido en 2009 con motivo del centenario del nacimiento del profesor y expresidente dominicano Juan Bosch, tiene como objetivo "reconocer y apoyar a jóvenes investigadores cuyas contribuciones fortalecen el vínculo entre la investigación social y las políticas de desarrollo social en la región".

El premio busca "honrar a investigaciones innovadoras y rigurosas en ciencias sociales que aporten soluciones a los desafíos contemporáneos de América Latina y el Caribe".

El laurel promueve trabajos que "fomenten un desarrollo social inclusivo a través del conocimiento científico".

Pueden participar investigadores menores de 40 años cuyas investigaciones estén centradas en la región.

"Las nominaciones deben presentarse por los Estados miembros de la Unesco, en consulta con sus Comisiones Nacionales, o por organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la Unesco y cuyas actividades estén vinculadas a los campos cubiertos por el premio", detallaron las autoridades dominicanas en un comunicado.

Las propuestas deben enviarse en inglés, francés o español y no se acepta la autopostulación.

Cada candidatura deberá incluir una descripción del perfil del candidato y sus principales logros, un resumen del trabajo de investigación o resultados más relevantes junto con publicaciones y documentos de apoyo, y una declaración que explique cómo la investigación contribuye a los objetivos del premio.

El laureado recibirá una dotación de doce mil dólares estadounidenses y "reconocimiento internacional por su contribución al avance de las ciencias sociales en contextos de desarrollo social".

"La Delegación Dominicana ante la Unesco exhorta a los jóvenes investigadores dominicanos a no perder la oportunidad de que su investigación inspire cambios en la región, contribuyendo al desarrollo social y al fortalecimiento de la investigación científica en América Latina y el Caribe", expresó la institución.