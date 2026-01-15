Las ventas del comercio brasileño crecieron un 1 % en noviembre

Si se compara con el mismo mes del año anterior, el volumen de ventas aumentó un 1,3 %, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La actividad se vio impulsada por el crecimiento entre octubre y noviembre de las ventas de artículos farmacéuticos (2,2 %), y de las de muebles y electrodomésticos (2,3 %).

Por otro lado, las de tejidos y las de vehículos cayeron un 0,8 % y un 0,2 %, respectivamente.

El aumento de las ventas se da en medio de las altas tasas de intereses del país, situadas en su mayor nivel en las dos últimas décadas y que son consideradas un obstáculo para el crecimiento del comercio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024, pero la previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,2 % en 2025.