Líder yemení nombra a dos miembros del consejo presidencial para reemplazar a separatistas

El presidente del Consejo, Rashad al Alimi, nombró al teniente general Mahmoud al Subaihi y a Salem al Khanbashi como miembros del CLP según el Decreto Nº 4 de 2026, que entró en vigor de inmediato, para sustituir a dos integrantes que formaban parte del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), publicó Saba.

Los nombramientos se producen después de que el consejo expulsara de sus filas a Aidarous al Zubaidi tras remitirlo al fiscal público por cargos de alta traición y tras la destitución de Faraj al Bahsani, quien, según el consejo, estaba incapacitado permanentemente por razones de salud y había violado sus deberes constitucionales.

La designación de los nuevos integrantes del CLP viene marcada por la dilatada carrera de ambos en el ámbito del servicio público y militar en diferentes áreas del Yemen.

Mahmoud al Subaihi ocupó el cargo de ministro de Defensa en 2014, pero dimitió tras la toma de Saná por los hutíes, quienes lo secuestraron y retuvieron durante más de ocho años antes de su liberación en un intercambio de prisioneros en abril de 2023. Posteriormente, fue nombrado asesor de defensa y seguridad del CLP.

Por otro lado, según el decreto, Salem al Khanbashi conservará su puesto de gobernador de la provincia oriental de Hadramaut, junto con su nuevo papel en el consejo, tras haber liderado con éxito una operación contra el CTS a inicios de enero en las provincias del este y del sur.

Todo esto se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno yemení por recuperar el control sobre las instituciones de seguridad en el sur tras meses de conflicto interno con los separatistas, incluso mientras el país sigue dividido por una guerra de una década que también involucra a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el norte.