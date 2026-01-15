Londres celebra inicio fase 2 de paz en Gaza pero defiende que sea liderado por palestinos

La jefa de la diplomacia británica aseguró en un comunicado difundido por el Ministerio británico de Exteriores que es "crucial" mantener el alto el fuego, así como "abordar las terribles condiciones humanitarias en Gaza con una ayuda aumentada, eliminar la amenaza de Hamás y traer una paz a largo plazo para israelíes y palestinos".

Si bien recibió con satisfacción el establecimiento de un gobierno tecnócrata temporal para la Franja, el denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, Cooper defendió que el Reino Unido "ha sido consistentemente claro sobre que el futuro de Gaza debe estar liderado por palestinos".

También pidió a todas las partes implicadas que cumplan sus compromisos bajo el plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estas medidas transitorias deben ser llevadas a cabo con el apoyo de la comunidad internacional, de acuerdo con el derecho internacional; respetando la soberanía y la autodeterminación palestina, y respaldando una solución de dos Estados para Israel y Palestina"; comentó la ministra.

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de la segunda fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás.

El emisario especial de Trump Steve Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave y el desarme de Hamás y todo el personal no autorizado, el punto más delicado.

La primera fase del plan, iniciada en octubre, incluía la implementación de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Sin embargo, los ataques israelíes han causado la muerte de centenares de palestinos y la milicia islamista aún no ha entregado los restos de un secuestrado fallecido.

El balance de personas asesinadas en la Franja de Gaza supera las 71.000, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.