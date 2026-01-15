Los agricultores franceses mantienen la presión contra el acuerdo UE-Mercosur con bloqueos

El puerto de Dunkerque, junto a la frontera belga, quedó bloqueado desde por la mañana con unos 130 agricultores con 85 tractores procedentes de los departamentos del Norte y de Paso de Calais, indicó la cadena de radio pública France Bleu.

Los participantes controlaban la carga de los camiones que salían del puerto, como una forma de denunciar las importaciones de países en los que no se aplican las mismas normas sanitarias o de utilización de fitosanitarios que en la UE.

"El objetivo de la operación de Dunkerque es mantener la presión a dos días de la firma del acuerdo de Mercosur", indicó el presidente del sindicato Jóvenes Agricultores en Norte Paso de Calais, Anthime Coupet, citado por la emisora.

En Lyon (este), más de 70 tractores llegaron al centro de la ciudad y, organizados por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA, principal organización sectorial) y por sus socios de los Jóvenes Agricultores, se concentraron ante algunos edificios públicos, según France Bleu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Dijon (noreste) fueron unos 200 agricultores con 70 tractores y otros vehículos agrícolas, convocados por los mismos sindicatos, que se manifestaron también en centros públicos, indicó la Prefectura (delegación del Gobierno).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el departamento de Saboya, en el este, la Confederación Campesina levantó el bloqueo que mantenía en unos depósitos de combustible en la localidad de Albens, entre Chambéry y Annecy, ante una posible operación de las fuerzas antidisturbios de la Policía, que los habían rodeado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Paraguay con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para firmar el acuerdo con Mercosur sobre el que los países de la UE se pronunciaron el pasado día 9 en una votación en la que Francia se opuso pero no logró reunir a una minoría de bloqueo suficiente.