15 de enero de 2026 - 06:50
Los cantantes Bad Bunny y Rosalía encabezaron las ventas de álbumes en España durante 2025
Madrid, 15 ene (EFE).- El puertorriqueño Bad Bunny y la española Rosalía son los cantantes que más discos vendieron durante 2025 en España, según el listado de la industria musical (Promusicae), con los álbumes 'Debí tirar más fotos', con 22 semanas en cabeza, y 'Lux', respectivamente, aunque el primero en formato vinilo.
Los datos de la industria musical destacan también que Rosalía situó 'Lux', en tan solo siete semanas desde su publicación el pasado 7 de noviembre, número uno de los vinilos más vendidos en España; y en la segunda posición de los cien álbumes.
En tercer lugar se situó la española Aitana, que publicó el año pasado el álbum 'Cuarto Azul'; en el cuarto puesto figura también otro español, Quevedo, con 'Buenas noches'.