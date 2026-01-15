Los cantantes Bad Bunny y Rosalía encabezaron las ventas de álbumes en España durante 2025

Los datos de la industria musical destacan también que Rosalía situó 'Lux', en tan solo siete semanas desde su publicación el pasado 7 de noviembre, número uno de los vinilos más vendidos en España; y en la segunda posición de los cien álbumes.

En tercer lugar se situó la española Aitana, que publicó el año pasado el álbum 'Cuarto Azul'; en el cuarto puesto figura también otro español, Quevedo, con 'Buenas noches'.