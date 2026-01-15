Lula "no ha confirmado" su presencia para la firma del pacto UE-Mercosur, dice Paraguay

"Lula no ha confirmado su presencia", dijo Ramírez a periodistas a la salida de una reunión con senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona durante el receso parlamentario.

Ramírez explicó que serán los cancilleres de los países que integran el Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- quienes firmen en Asunción el pacto en representación del bloque latinoamericano.

Pero al tratarse de un evento histórico para ambos bloques, Paraguay, que ostenta la presidencia rotativa del Mercosur, invitó a los mandatarios de los países miembros.

Ya confirmaron su presencia los presidentes de Argentina y Uruguay, Javier Milei y Yamandú Orsi, respectivamente, así como Raúl Mulino, de Panamá, un Estado asociado del Mercosur.

Asimismo, acudirá a la firma el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, una nación que está en proceso de adhesión plena al Mercosur.

Ramírez también negó que haya tensiones entre Brasil y Paraguay, que comparten más de 1.300 kilómetros de frontera, y apuntó que mantiene un diálogo activo con su homólogo del país vecino, Mauro Vieira.

"El presidente Santiago Peña también habla con el presidente Lula, Brasil es un país aliado estratégico de Paraguay", aseveró.

Lula se reunirá el viernes en Brasil con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Según un comunicado del Consejo Europeo, ambos líderes consideraran a Lula "un socio clave para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, ordenamiento jurídico, democracia y derechos humanos".

El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente el 9 de enero pasado por mayoría cualificada la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, luego de 27 años de negociaciones.

El acuerdo será firmado el sábado en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP) por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes del Mercosur, el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE.

Una vez que se firme el acuerdo quedará todavía pendiente para su entrada en vigor la ratificación en el Parlamento Europeo y en los Legislativos de cada país miembro del Mercosur.