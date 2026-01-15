Lula no tiene previsto ir a Asunción para la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur

"No va a Asunción, no hay ninguna previsión sobre la presencia del presidente (Lula) en Paraguay", expresaron las citadas fuentes.

El mandatario sí recibirá el viernes, un día antes de la firma, en la ciudad de Río de Janeiro, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al jefe del Consejo Europeo, António Costa, quienes luego partirán a la capital paraguaya.

Las mismas fuentes explicaron que, en un principio, se pactó que la firma del acuerdo comercial iba a ser un acto a nivel ministerial.

"Posteriormente, el Gobierno de Paraguay elevó el nivel, de ministerial a presidencial. Se cambió lo acordado", indicaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al mismo tiempo, subrayaron que Lula ha sido el gran validador del acuerdo, que se firmará después de 26 años de negociaciones, y "el que más empeño puso en que saliera adelante".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, Lula deseaba que la firma se hubiera producido en diciembre pasado, cuando Brasil ostentaba la presidencia rotativa del Mercosur, que ahora está en manos de Paraguay, pero no fue posible debido a las repentinas dudas de Italia.

No obstante, las mismas fuentes aclararon que "nada está descartado" ante la posibilidad de que el líder progresista brasileño cambie de opinión en el último momento. Hasta este jueves, Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira.

La firma del acuerdo tendrá lugar este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. El anfitrión de la cita será el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

Según fuentes oficiales paraguayas, además de Von der Leyen y Costa, también están confirmadas la presencia de los líderes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado y Bolivia está en el proceso final de su adhesión como miembro pleno del grupo suramericano.