Macron insta a acelerar esfuerzo en defensa ante "regreso de potencias desestabilizadoras"

"Debemos habitar plenamente la Europa de la Defensa", subrayó Macron en su tradicional discurso de año nuevo ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, sede del arsenal nuclear del país, a 60 kilómetros de Marsella, en el sureste de Francia, en un escenario con un gran despliegue del músculo militar francés.

Instó, por ello, a acelerar la autonomía estratégica europea en Defensa ante el "regreso de las potencias desestabilizadoras".

Citó los casos de Rusia e Irán, pero también, sin mencionar directamente las ambiciones de Estados Unidos en Groenlandia, habló de "un nuevo colonialismo en marcha entre unos pocos" y criticó "un discurso que a veces siembra dudas, incluso entre los aliados" .

"Todo esto nos exige seguir reforzando nuestro modelo, reforzar nuestra independencia en todos sus aspectos", insistió Macron al mostrar su determinación para "convencer a todos los europeos a comprometerse", junto a Francia, en ese objetivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y es que, afirmó, "nuestras fuerzas armadas son nuestro seguro de vida y la disuasión nuclear, la piedra angular", argumentando que "la historia no perdona ni la falta de preparación ni la debilidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los europeos tienen una responsabilidad particular" en Groenlandia, subrayó, porque es un territorio de un país de la Unión Europea y socio de la OTAN.

En referencia a las tensiones con Washington por sus ambiciones sobre esta enorme isla del Ártico, constató que Europa "está siendo sacudida en algunas de sus certezas" y tiene "competidores que no esperaba ver", dijo sin citar a Estados Unidos en todo su discurso.

Este jueves llegó a Groenlandia un destacamento de una quincena de militares franceses, especialistas de alta montaña, a petición de Dinamarca, para participar en unas maniobras con soldados de otros países europeos que también han anunciado su presencia, como Alemania, Suecia y Noruega.

Y "en los próximos días", Francia apoyará ese destacamento con más "medios terrestres, aéreos y marítimos", anunció Macron, cuyo país abrirá además un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero.

En el franco este, la amenaza está presente desde hace casi cuatro años, cuando Rusia inició su guerra de "agresión" contra Ucrania, pero el creciente riesgo ruso para Europa es más patente, dijo.

"Los que pensaban que la amenaza rusa no nos afectaba, la señal es muy clara: estamos al alcance de sus lanzamientos de misiles", dijo el presidente, que recordó que los Orechnik, como el lanzado la semana pasada contra Ucrania, pueden llevar carga nuclear.

Por eso, "si queremos ser creíbles, los europeos tenemos que dotarnos de esas nuevas armas que cambiarán las cosas a corto plazo", indicó el presidente, que apeló a la cooperación con Alemania, Reino Unido y otros para "avanzar en las capacidades de fuego de gran profundidad" para "incrementar la credibilidad y respaldar la disuasión nuclear", como ya ha hecho Rusia.

Macron reconoció un retraso en Europa en ciertas campos, como en los drones, pero destacó su capacidad en otros terrenos, como en el de la inteligencia militar donde, presumió, Francia ha sustituido en Ucrania a Estados Unidos.

Esta "obsesión" de Macron por la necesidad de acelerar la autonomía estratégica europea, de la que siempre ha sido abanderado, la resumió en una sola frase: "Para ser libre, hay que ser temido; para ser temido, hay que ser poderoso y para ser poderoso en este mundo brutal, hay que actuar con mayor rapidez y contundencia".

En el plano interno, para afrontar el reto, Macron pidió "un esfuerzo adicional de 36.000 millones de euros" para acelerar el rearme, de los cuales 3.500 millones de euros ya en 2026, incluidos en la actualización de la ley de programación militar.

Y en el exterior, la voluntad de Francia es, aseguró, "ser una potencia de estabilidad", en especial en Oriente Medio, África y otros lugares del mundo.

"Francia, en todas partes, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, gracias a la coherencia de nuestros compromisos estratégicos, es una potencia creíble para la estabilidad, en Europa, en África y en la región del Indo-Pacífico", añadió el presidente.

Presumió, por último, de estar desde hace nueve años al frente de un país que es una "nación marco creíble" y se mostró igualmente orgulloso de que Francia tenga "el Ejército más eficaz de Europa".